Tabellone Coppa Italia 2025 2026 | date turni partite e risultati

Scopri il percorso completo della Coppa Italia 2025/2026, dalla prima sfida dei turni preliminari alla emozionante finale. Con il sorteggio avvenuto il 24 giugno 2025, questa edizione denominata Coppa Italia Frecciarossa promette spettacolo e sorprese. Segui il tabellone aggiornato con date, partite e risultati: preparati a vivere ogni momento di questa appassionante competizione!

Dai turni preliminari alla finale, il programma completo della competizione: tabellone Coppa Italia 20252026 La Coppa Italia 20252026 ha preso forma con il sorteggio della manifestazione giovedì 24 giugno 2025. Denominata per ragioni di sponsorizzazione Coppa Italia Frecciarossa, sarà la 79ª edizione del torneo. Tabellone Coppa Italia 20252026: le partite inizieranno sabato 9 agosto 2025.

