Cauet su Bonny | L’ho allenato due o tre volte vi dico cosa mi colpì

L'ex giocatore dell'Inter Benoit Cauet ha parlato di Ange-Yoan Bonny ai microfoni di Footmercato. Le sue parole sul centravanti classe 2003. L'ex giocatore dell' Inter, Benoit Cauet ha allenato Ange-Yoan Bonny durante i suoi trascorsi in Francia. In un'intervista a Footmercato, Cauet ha parlato proprio del neo acquisto nerazzurro. Le sue parole. BONNY – «L'ho allenato due o tre volte. Non voleva firmare il contratto da professionista con il club, ma mi ha davvero impressionato per le sue qualità. Era molto giovane. Eppure, era molto a suo agio con la palla. Quando l'ho visto in allenamento, sono rimasto colpito.