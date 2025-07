Arriva il maltempo al Nord | a Milano decine di interventi per allagamenti

Il maltempo si abbatte con forza sul Nord Italia, trasformando Milano in un palcoscenico di emergenze. Decine di interventi dei Vigili del fuoco testimoniano la potenza delle raffiche di vento e delle piogge torrenziali, che stanno mettendo a dura prova la città. Tra alberi pericolanti, allagamenti e cartelloni divelti, la lotta contro il temporale è ancora in corso. La situazione resta critica, ma la sicurezza dei cittadini rimane la priorità assoluta.

A Milano per un violento nubifragio i Vigili del fuoco hanno effettuato fino a ora circa cinquanta interventi con altri 37 ancora da smaltire. Le chiamate arrivate in centrale operativa riguardano soprattutto di alberi pericolanti, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dalle forte raffiche di vento. Squadre del distaccamento di via Benedetto Marcello in azione in piazza Baiamonti.

