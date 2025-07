Attesa per Alcaraz-Rublev Vavassori ed Errani eliminati Sul Centrale non funziona il giudice elettronico

La settima giornata dello Slam londinese ci regala emozioni forti: al centro, l'attesa per Alcaraz, Rublev, Vavassori ed Errani, eliminati a causa di un malfunzionamento del giudice elettronico. Con gli ottavi in avvio, il torneo si infiamma, mentre domani scendono in campo Sinner, Cobolli e Sonego, pronti a scrivere nuove pagine di questa appassionante battaglia sul Centrale.

