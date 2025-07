F1 GP Gran Bretagna | highlights gara Hulkenberg primo podio in carriera

Il Gran Premio di Silverstone è stato un emozionante capitolo di questa stagione di Formula 1, con Nico Hülkenberg che sorprende tutti conquistando il suo primo podio in carriera partendo dalla diciannovesima posizione. Mentre McLaren celebra la doppietta di Norris e Piastri, la corsa è stata anche teatro di sorprese e colpi di scena, dimostrando ancora una volta perché l’appuntamento britannico sia uno dei più attesi nel calendario motoristico. La storia si scrive sulle piste, e questa gara ne è stata la prova vivente.

A Silverstone McLaren festeggia con Norris primo e Piastri secondo dopo la penalità di 10?. La storia però la scrive Nico Hülkenberg che centra il primo podio della sua carriera, partendo dalla diciannovesima casella. Lewis Hamilton chiude in quarta posizione, mentre Charles Leclerc, scattato dalla pit lane su pneumatici da asciutto, si deve accontentare del 14° posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, GP Gran Bretagna: highlights gara, Hulkenberg primo podio in carriera

