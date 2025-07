PC ShaderGlass v1.14 | La Nuova Versione con Bugfix e Migliorie

Scopri la rivoluzione di ShaderGlass v1.1.4: l’overlay che trasforma il tuo desktop Windows con effetti shader GPU. Questa nuova versione, anche se minore, porta miglioramenti significativi come l’eliminazione del limite di 65 fps per una cattura ad alta frequenza e numerose correzioni di bug che garantiscono maggiore stabilità e fluidità. Un aggiornamento essenziale per un’esperienza visiva più coinvolgente e senza intoppi. Resta con noi per tutte le novità!

ShaderGlass, l’overlay che applica effetti shader GPU al desktop di Windows, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento alla versione v1.1.4, una release minore che risolve alcuni bug e migliora la stabilità. Novità in ShaderGlass v1.1.4. Questa versione introduce principalmente correzioni tecniche, tra cui: Fix per la cattura ad alto refresh rate – Rimuove il limite di 65 fps, permettendo una maggiore fluidità su monitor con frequenze di aggiornamento elevate. Funzionalità Principali. ShaderGlass permette di applicare effetti grafici avanzati al desktop o a singole finestre, con supporto per: Emulatori retro (DOSBox, FS-UAE, ScummVM, Altirra, VICE, etc. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

