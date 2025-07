Tentano un furto nella notte in un supermercato ma sono messi in fuga dagli abitanti

Una notte di tensione a Torre del Lago, dove il coraggio degli abitanti ha impedito un furto nel supermercato Carrefour. Quattro sconosciuti, armati di determinazione e volto coperto, hanno tentato di intrufolarsi alle prime luci dell’alba, ma sono stati fermati sul nascere grazie all’intervento tempestivo dei residenti e delle forze dell’ordine. La comunità si è unita per difendere il proprio territorio, dimostrando che la solidarietà può fare la differenza.

Torre del Lago (Lucca), 6 luglio 2025 –  Sventato dagli abitanti  un tentativo di furto al supermercato Carrefour di Torre del Lago la notte tra sabato e domenica. In fuga quattro persone a volto coperto che hanno cercato di entrare intorno alle 3. I quattro hanno forzato una porta laterale, ma sono stati messi in fuga dall'intervento di alcuni residenti della zona e dall'arrivo di una volante della polizia. I malviventi così sono fuggiti a mani vuote a bordo di una Panda di colore bianco per evitare di essere sorpresi.

