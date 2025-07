Dramma sfiorato auto finisce in un burrone | tre persone finiscono al San Pio

Un incidente scioccante a Melizzano rischia di trasformarsi in tragedia, ma per fortuna il coraggio e la prontezza dei soccorritori hanno evitato il peggio. Tre persone sono rimaste ferite e trasportate al San Pio, mentre le indagini sulla scoperta delle cause sono ancora in corso. Ecco cosa è successo e come si sono svolti i soccorsi.

Tre persone ferite e trasportate in ospedale per un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Melizzano. Un autovettura coinvolta, una Golf, che per cause in corso di accertamento, è uscita dapprima fuori strada, finendo poi in un burrone. Sul posto una pattuglia dell'aliquota Radiomobile della Compagnia dì Cerreto Sannita e da Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme. Persone coinvolte che sono state aiutate ad uscire dall'abitacolo e trasportate presso l' ospedale San Pio di Benevento. Tutte e tre le persone non sono in pericolo di vita.

