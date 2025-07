Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si incrociano | occhio al video finisce malissimo

Dopo la rottura tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, il gossip si infittisce: il loro incontro a Wimbledon ha lasciato il segno, immortalato in un video che racconta di tensione e distanza. Ora l’attenzione si sposta sulla possibile nuova fiamma del tennista, Laila Hasanovic, alimentando domande e curiosità tra fan e media. Ma cosa c’è di vero? Il mistero continua...

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono lasciati. La cosa ormai è ufficiale e, da quanto dimostrato in un video, nemmeno in ottimi rapporti. I due tennisti si sono incrociati a Wimbledon, ma tra di loro né uno sguardo né un saluto. La riprova è un filmato diffuso su X. Che la loro relazione sia finita, dunque, non ci sono dubbi. E ora il gossip si concentra sulla nuova fiamma. Quest'ultima sarebbe Laila Hasanovic. Non è chiaro se i due si siano visti, ma la sua presenza è stata testimoniata dalle foto pubblicate sui social. Jannik e Laila (ex di Mick Schumacher) erano stati insieme a Copenaghen dopo gli Internazionali di Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si incrociano: occhio al video, finisce malissimo

