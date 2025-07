Abbuffata di farmaci tra gli anziani Ma con carico ridotto più benefici

In un panorama in cui oltre il 30% degli over 65 affronta una vera e propria abbuffata di farmaci, la situazione desta preoccupazione. La polifarmacoterapia, seppur spesso necessaria, aumenta il rischio di effetti collaterali e fragilità . È ora di ripensare alle strategie di cura: una de-prescrizione guidata potrebbe rappresentare la chiave per migliorare la qualità di vita degli anziani. Continuate a leggere per scoprire come affrontare questa sfida.

Tra gli over 65 sottoposti a terapie contro le malattie croniche, il 30% assume un «cocktail» di almeno dieci medicinali. Gli esperti: «Rischio di eventi avversi e fragilità , serve una de-prescrizione guidata». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Abbuffata di farmaci tra gli anziani. «Ma con carico ridotto più benefici»

In questa notizia si parla di: abbuffata - farmaci - anziani - carico

Anziani, quando i farmaci diventano «troppi» - Corriere della Sera - Anziani, quando i farmaci diventano «troppi» Compilare una ricetta non basta: le persone che assumono diversi medicinali ottengono migliori risultati se vengono seguite nel tempo. Come scrive corriere.it

Anziani, quando "meno farmaci è meglio" - la Repubblica - Per preservare la salute di un paziente, specialmente se anziano, a volte i farmaci è meglio toglerli che aggiungerli. Si legge su repubblica.it