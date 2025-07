Sciopero 7 e 8 luglio | si fermano i treni Dove ci saranno più disagi | gli orari e le fasce di garanzia

Se prevedi di spostarti in treno nei primi giorni di luglio, preparati a possibili disagi: lo sciopero del 7 e 8 luglio coinvolgerà gran parte dei treni in Italia, causando ritardi e cancellazioni. Tuttavia, alcuni collegamenti saranno garantiti nelle fasce di garanzia. Per evitare sorprese, consulta subito l’elenco completo dei treni assicurati e pianifica con anticipo i tuoi spostamenti, perché, come sempre, la conoscenza è potere.

Sarà un inizio di settimana complicato per chi si sposterà in treno su e giù per l’Italia. Lunedì 7 e martedì 8 luglio ci sarà infatti una due giorni di sciopero per il trasporto ferroviario. I lavoratori del gruppo Fs (Ferrovie dello Stato) incroceranno le braccia, mettendo a rischio la circolazione di treni a lunga percorrenza, regionali e alcuni collegamenti con gli aeroporti. Come sempre, alcuni treni sono garantiti: l’elenco completo è disponibile sui siti delle aziende di trasporti coinvolte, come Trenitalia e Trenord. Quali treni si fermano (e quali no) per lo sciopero. Il primo sciopero dei trasporti scatterà alle ore 21 di lunedì 7 luglio e proseguirà per ventuno ore consecutive, ossia fino alle 18 di martedì 8 luglio. 🔗 Leggi su Open.online

Poste in sciopero il 3 luglio per i salari - Il 3 luglio, i lavoratori di Poste Italiane incroceranno le braccia in uno sciopero nazionale indetto da Uil e Cgil.

