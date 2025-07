Maltempo a Milano | morta una donna colpita da un albero in provincia

Il maltempo continua a mietere vittime e a seminare paura in Lombardia. A Robechetto con Induno, un drammatico crollo di albero ha spezzato una vita e ferito altre due persone, gettando l'intera comunità nello sconforto. Questa tragedia ci ricorda quanto siano imprevedibili e pericolosi gli eventi atmosferici estremi. Continua a leggere per conoscere gli ultimi sviluppi e come la città si sta preparando a fronteggiare queste emergenze.

Tragedia a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia: a Robechetto con Induno, nella provincia di Milano, un albero è crollato, uccidendo una donna di 63 anni. Ferite due persone che si trovavano con la vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maltempo - milano - donna - albero

Maltempo,Milano: allagato ponte Lambro - Un violento nubifragio ha colpito Milano, causando allagamenti nel quartiere Ponte Lambro. Nella serata, sono stati registrati 60 mm di pioggia in sole due ore, provocando disagi significativi.

Incontriamo Gianrico Carofiglio alla Triennale di Milano, dove presenta la serie audio del suo romanzo "Rancore". La politica dopo il referendum, il campo largo, la tragedia di Gaza, la guerra in Ucraina, Trump, Putin e Musk. L'intervista di Barbara Gubellini e Vai su Facebook

Milano, ondata di maltempo: una donna muore colpita da un albero; Maltempo, violento nubifragio su Milano. Donna muore travolta da un albero; Italia divisa tra nubifragi e caldo rovente. Cade un albero e uccide una donna a Milano - Aggiornamento del 06 Luglio delle ore 18:52.

Maltempo a Milano: morta una donna colpita da un albero in provincia - Tragedia a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia: a Robechetto con Induno, nella provincia di Milano, un albero è crollato, uccidendo ... Lo riporta fanpage.it

Milano, ondata di maltempo: una donna muore colpita da un albero - Vigili del fuoco impegnati in una serie di interventi tra città e provincia ... Segnala msn.com