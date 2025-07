Continassa Juve | bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

Dopo l'eliminazione dal Mondiale per club, i bianconeri si concedono una meritata vacanza, lasciando alle spalle un periodo intenso e ricco di sfide. Mentre la Continassa si prepara a tornare in azione, il focus è su infortuni, recuperi e le prossime strategie di formazione. La Juventus si avvicina ai prossimi impegni con rinnovato spirito, pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa stagione. La ripresa è solo all'inizio.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novitĂ dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La stagione della Juventus è finita ieri con gli ottavi del Mondiale per Club contro il Real Madrid: l'1-0 di Gonzalo Garcia condanna i bianconeri a tornare a casa. Infortunati Juve: il punto dall'infermeria. Cabal: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

Juve, è fatta per David: accordo trovato nella notte, è il primo colpo dei bianconeri ️️ Jonathan David è il primo colpo della Juve targata Damien Comolli. La svolta per la definizione dell’accordo con l’attaccante canadese nella notte italiana, subito dopo Vai su Facebook

Juve, si riparte a fine luglio: appuntamento alla Continassa, poi ritiro in Germania; Quando torna ad allenarsi la Juventus? Date e ritiro, il programma completo; Juve, il ritiro per la prossima stagione: a luglio alla Continassa, ad agosto in Germania.

