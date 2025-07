Stefano Orfei azzannato al collo da una tigre | un racconto sconvolgente

un diavolo. La storia di Stefano Orfei ci ricorda quanto il rischio e la passione possano intrecciarsi, lasciando segni indelebili nel cuore di chi affronta le bestie selvagge. Un racconto che mette in luce il coraggio e la fortuna, e che ci invita a riflettere sulla sottile linea tra spettacolo e pericolo. La sua esperienza drammatica ci insegna che, anche nei momenti più bui, la speranza e la gratitudine possono risplendere.

Un ricordo drammatico, quello di Stefano Orfei. Il figlio di Moira Orfei e del domatore Walter Nones ripercorre quanto accaduto nel 2009. "Ero nella gabbia delle tigri e una di loro, Tristan, mi azzannò al collo, a pochi centimetri dalla giugulare. Persi tanto sangue, finii in codice rosso all’ospedale. Una volta salvo, mio papà mi disse: 'Sei miracolato, Dio ti ha protetto. Adesso devi andare in chiesa per ringraziarlo di averti salvato la vita'". E per un anno intero ci è andato tutti i giorni. Al settimanale DiPiù Orfei ammette: "In quei cinquanta secondi in cui stavo morendo mi passò tutta la vita davanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Stefano Orfei "azzannato al collo da una tigre": un racconto sconvolgente

Eredità di Moira Orfei divide la famiglia, scontro tra i figli Stefano e Lara per l'asta sui beni per il circo - L’eredità di Moira Orfei ha acceso un turbine di polemiche e tensioni tra i suoi figli, Stefano e Lara.

