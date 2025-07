Meteo e supercelle arriva maltempo con grandine | Italia divisa in due

L’anticiclone ci ha regalato giorni di caldo torrido, ma ora l’Italia si prepara a una svolta improvvisa: al Nord, le supercelle portano temporali intensi e grandinate, creando un vero e proprio ribaltone meteorologico. Questi fenomeni, tipici dell’estate, non sono semplici perturbazioni e possono avere effetti devastanti, specialmente in Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino. La natura si rivela imprevedibile e potente: ecco cosa aspettarsi nelle prossime ore.

