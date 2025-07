Violento nubifragio a Milano | le immagini

Un violento nubifragio ha sconvolto Milano, trasformando il cielo in un quadro apocalittico. L’allerta arancione è stata prolungata, e i parchi della città sono stati chiusi per motivi di sicurezza. Venti impetuosi e pioggia incessante hanno dato il via a una scena quasi surreale, mentre grandine e raffiche impetuose hanno lasciato il segno. Le immagini di questa tempesta impressionante raccontano la forza della natura che si abbattuta sulla metropoli lombarda.

Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano, dove è stata prolungata l'allerta arancione per il maltempo, con tutti i parchi chiusi. Il capoluogo lombardo è stato sferzato da forti raffiche di vento, con la pioggia battente che si è trasformata in pochi minuti in grandine.

Un violento nubifragio ha colpito Milano e dintorni nella serata di martedì 13 maggio, causando ingenti danni.

