Tour de France Jonas Vingegaard | Non ero mai arrivato terzo in una volata come questa Van der Poel era chiaramente il più forte

Il Tour de France 2025 si conferma uno spettacolo di emozioni e sorprese, con protagonisti come Jonas Vingegaard e Mathieu Van der Poel pronti a scrivere pagine memorabili. La seconda tappa, ricca di adrenalina e colpi di scena, ha visto un Van der Poel dominare in volata, lasciando tutti senza fiato. Un inizio di gara che fa già presumere un’edizione indimenticabile. Ma cosa ci riserverà il prosieguo di questa avvincente corsa?

Il Tour de France 2025 ha giĂ regalato spettacolo nelle prime due giornate della sua 112esima edizione. Dopo la tappa inaugurale di ieri, che ha creato i primi distacchi in classifica generale, si è oggi disputata una seconda frazione movimentata ed entusiasmante. Al termine dei 209 chilometri totali, la vittoria in volata sull'arrivo di Boulougne-sur-Mer, è stata conquistata da Mathieu Van der Poel. L'olandese corona così due giorni fantastici per l' Alpecin Deceuninck e si prende la maglia gialla, sottraendola al suo compagno di squadra Jasper Philipsen. Secondo al traguardo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), battuto solo negli ultimi metri.