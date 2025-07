Dazi Bessent alza la pressione dell’Ue | Senza accordo le tariffe scatteranno dall’1 agosto

La questione dei dazi tra Stati Uniti e Unione Europea si fa sempre più tesa. Scott Bessent ha annunciato alla CNN che, senza un accordo, le tariffe scatteranno dall’1 agosto, aumentando la pressione sull’economia europea. Tuttavia, il segretario al Tesoro mostra ottimismo, confidando in una rapida soluzione nelle trattative imminenti. Resta da capire se si riuscirà a evitare un nuovo scontro commerciale o se l’incertezza continuerà a dominare i mercati.

Scott Bessent ha parlato alla Cnn dei dazi e ha annunciato che le tariffe scatteranno il primo di agosto per tutti coloro che non vorranno trovare un accordo con gli Stati Uniti. Il segretario al Tesoro, però, è positivo e si aspetta di chiudere nelle prossime ore le trattative con buona parte dei partner commerciali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Bessent alza la pressione dell’Ue: “Senza accordo le tariffe scatteranno dall’1 agosto”

