Milan Okafor in uscita? La risposta dei rossoneri all’offerta del Besiktas

Il mercato estivo si infiamma con la fine dell’interesse del Besiktas per Noah Okafor, il talento svizzero di casa Milan. La risposta dei rossoneri è stata decisa: l’esterno rimane in Italia, consolidando il suo ruolo nel progetto di Pioli. La volontà del club è chiara, e il futuro dell’attaccante si prospetta ancora ricco di opportunità. Ora, restiamo a scoprire quali saranno le prossime mosse di Okafor e del Milan.

Il Besiktas bussa alla porta del Milan per Noah Okafor: ecco la posizione della dirigenza rossonera sull’esterno svizzero Il Milan ha deciso: Noah Okafor non si muove. Il tentativo del Be?ikta? di portare l’esterno svizzero in Turchia si è concluso con un nulla di fatto, e non per mancanza di volontà da parte del club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, Okafor in uscita? La risposta dei rossoneri all’offerta del Besiktas

In questa notizia si parla di: milan - okafor - besiktas - uscita

Milan, il tesoretto dei prestiti: da Kalulu a Okafor. Il punto - Il Milan, alle prese con un calciomercato incerto senza gli introiti della Champions League, si concentra sul "tesoretto" dei prestiti.

https://milannews24.com/calciomercato-milan-okafor-besiktas-ultime/… Calciomercato Milan Okafor nome caldo in uscita Vai su X

Okafor Milan Conferme sull'offerta del Besiktas Vai su Facebook

Milan, Okafor in uscita: primo no al Besiktas, il club rossonero spinge per la cessione a titolo definitivo; Calciomercato Milan, in tre in uscita: occhio a Okafor-Besiktas; Milan, Okafor piace al Besiktas. La formula del prestito non convince però i rossoneri.

Milan, Okafor in uscita: primo no al Besiktas, il club rossonero spinge per la cessione a titolo definitivo - Okafor è tornato al Milan dopo il prestito al Napoli che non ha esercitato il diritto di acquisto a 23,5 milioni di euro. Riporta calciomercato.com

Calciomercato Milan, Okafor nome caldo in uscita! - Calciomercato Milan, Noah Okafor nome caldissimo in uscita: il Besiktas è pronto ad offrire una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro Secondo quanto riportato da Radyospor, il Besiktas non ha affatto ... Secondo milannews24.com