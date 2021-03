Sanremo 2021, Barbara Palombelli sul palco: chi è davvero? Dalla pizza a taglio alla ‘cacciata’ da Domenica In (Di venerdì 5 marzo 2021) Segretaria di una scuola di danza, commessa, standista, animatrice turistica, ricercatrice all’università. Tu la vedi tutta compita, formale, impettita, quasi meccanica mentre espone i casi (con canovaccio) di Forum su Rete4 e pensi: ma chi è davvero Barbara Palombelli? Beh, intanto la moglie dell’ex candidato a premier dell’Ulivo, il presidentissimo dell’Anica Francesco Rutelli, è stata una delle giornaliste italiane più blasonate e influenti degli ultimi 40 anni. Romana e romanista, classe ’53, è stata una dura e pura allo scientifico Righi nei primi anni settanta, poi porte su porte in faccia perché nelle sue vene scorreva il sacro fuoco del giornalismo. Mito? Oriana Fallaci. Primo pezzo? 1979 sulle colonne del settimanale L’Europeo diretto da Mario Pirani. Poi negli anni ottanta arriva di tutto da Il Giornale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Segretaria di una scuola di danza, commessa, standista, animatrice turistica, ricercatrice all’università. Tu la vedi tutta compita, formale, impettita, quasi meccanica mentre espone i casi (con canovaccio) di Forum su Rete4 e pensi: ma chi è? Beh, intanto la moglie dell’ex candidato a premier dell’Ulivo, il presidentissimo dell’Anica Francesco Rutelli, è stata una delle giornaliste italiane più blasonate e influenti degli ultimi 40 anni. Romana e romanista, classe ’53, è stata una dura e pura allo scientifico Righi nei primi anni settanta, poi porte su porte in faccia perché nelle sue vene scorreva il sacro fuoco del giornalismo. Mito? Oriana Fci. Primo pezzo? 1979 sulle colonne del settimanale L’Europeo diretto da Mario Pirani. Poi negli anni ottanta arriva di tutto da Il Giornale di ...

