Giù le temperature sì | ma durerà? Ancora ribaltoni meteo

L'ondata africana non poteva durare all'infinito. Ci mancherebbe altro, siamo appena all'inizio di marzo, quindi della Primavera meteo, e dover fronteggiare periodi anticiclonici vita natural durante non ci sembra il caso. Per il sole, per il caldo e per tutto il resto c'è tempo, ora è giusto che la Primavera si comporti da… Primavera. temperature giù, ma durerà? Siamo in prossimità di un fine settimana, il primo marzolino, che vedrà le temperature scendere di parecchi gradi. Diciamo che su alcune regioni si tornerà alla normalità, su altre farà un po' più freddo perché potrebbero esserci delle ingerenze orientali più marcate. Ma la domanda che ci poniamo è la seguente: quanto durerà? Per rispondere, ovviamente, siamo andati ad analizzare le proiezioni termiche delle varie città rappresentanti ...

