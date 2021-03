Corriere: “Giuntoli non è il portavoce delle esigenze del club” (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Corriere della Sera scrive, stamattina, che Giuntoli e Gattuso sono di nuovo in bilico, nel Napoli. I loro posti sono a rischio. Il quotidiano si sofferma sul direttore sportivo scrivendo: “Sassuolo è stata un’altra occasione persa, l’ennesimo rimpianto che ha messo a nudo le fragilità di tutti. Ha riproposto allo specchio le divisioni all’interno di un club dove presidente e allenatore non dialogano, il direttore sportivo non è il portavoce delle esigenze del club. Ha certificato evidentemente la mancanza di una guida autorevole che gestisca momenti così complicati e soprattutto se ne assuma la responsabilità”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) Ildella Sera scrive, stamattina, chee Gattuso sono di nuovo in bilico, nel Napoli. I loro posti sono a rischio. Il quotidiano si sofferma sul direttore sportivo scrivendo: “Sassuolo è stata un’altra occasione persa, l’ennesimo rimpianto che ha messo a nudo le fragilità di tutti. Ha riproposto allo specchio le divisioni all’interno di undove presidente e allenatore non dialogano, il direttore sportivo non è ildel. Ha certificato evidentemente la mancanza di una guida autorevole che gestisca momenti così complicati e soprattutto se ne assuma la responsabilità”. L'articolo ilNapolista.

