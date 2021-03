Conferenza stampa Inzaghi: «Contro la Juve sarà decisiva per la classifica, serve la perfezione» (Di venerdì 5 marzo 2021) Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico biancoceleste alla vigilia del match Contro la Juve. Le sue parole Simone Inzaghi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match Contro la Juve. Queste le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI MATCH – «Penso che arrivi nel momento giusto la partita di domani. Abbiamo defezioni noi come ce le ha la Juventus. sarà decisiva per la classifica, avrà una grande importanza. Viene dopo il ko inaspettato di Bologna, sappiamo di dover fare la partita perfetta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021): le parole del tecnico biancoceleste alla vigilia del matchla. Le sue parole Simoneha parlato inalla vigilia del matchla. Queste le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI MATCH – «Penso che arrivi nel momento giusto la partita di domani. Abbiamo defezioni noi come ce le ha lantus.per la, avrà una grande importanza. Viene dopo il ko inaspettato di Bologna, sappiamo di dover fare la partita perfetta». Leggi su Calcionews24.com

tvsorrisi : Dardust sarà ospite dell'ultima puntata di sabato con una performance musicale “spettacolare”, così l'ha definita A… - RaiPlay : ??#Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ?? - Agenzia_Ansa : Al via la conferenza stampa del 5 marzo sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale COVID-19 #ANSA - Nicola_Firenze : RT @Agenzia_Ansa: Al via la conferenza stampa del 5 marzo sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale COVID-19 #ANSA - LiveSicilia : COVID – Conferenza stampa nazionale DIRETTA -