Ultime Notizie Roma del 04-03-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 marzo 2021)dailynews radiogiornale giovedì 4 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio sia la Dose unica di vaccino anti covid e che guarito da iniettare almeno tre mesi dopo l’infezione dentro 6 mesi sia per i casi sintomatici sia per quelli e sintomatici il via libera arriva in una circolare del Ministero della Salute non vale perché presenti immunodeficienze potrebbe essere rivisto se si dovessero diffondere varianti del virus connotate da un particolare rischio di infezione Intanto il virus corre cresce la paura delle varianti per bertolaso tutta l’Italia tranne la Sardegna si avvicina a passi lunghi verso la zona rossa Bonacini avverte rischiano di essere travolti il record di contagi a Brescia sono 20883 positivi in tutto il paese nelle24 ore 347 le vittime il tasso di positività sala 58 tessera PD per entrare in Sardegna ...