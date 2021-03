Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ha una data di uscita e si mostra in un gameplay trailer

(Di giovedì 4 marzo 2021) CI Games ha pubblicato un nuovoper2 che rivela la suadi. Secondo il team, il titolo uscirà il 4 giugno.2 presenterà un alto grado di sfida. Il gioco introdurrà fasi di cecchinaggio estreme a lungo raggio con bersagli a oltre 1000 metri di distanza. Inoltre, sarà caratterizzato da una campagna per giocatore singolo che permetterà ai giocatori di sperimentare combattimenti tattici ad alta tensione. "Vesti i panni di Raven, un cecchino mercenario che si muove nel cuore di una regione del Medio Oriente in cui le leggi non hanno più significato, tra i confini del Libano e della Siria. La tua è una ...

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 arriverà a giugno. CI Games ha annunciato questo pomeriggio la nuova data di uscita di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, inizialmente previsto per lo scorso anno, ma p ...CI Games ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per Sniper Ghost Warrior Contracts 2 che rivela la sua data di uscita. Secondo il team, il titolo uscirà il 4 giugno. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ...