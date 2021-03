“Ha detto no!”. Tommaso Zorzi, il clamoroso rifiuto arriva pochi giorni dopo il GF Vip (Di giovedì 4 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha trionfato all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ in modo piuttosto meritato. Già dalle prime settimane del reality show si era parlato con insistenza di una sua possibile vittoria, anche se nell’ultimo periodo era stato insidiato da Dayane Mello, dall’amica Stefania Orlando e infine da Pierpaolo Pretelli. Ha però mantenuto le aspettative e per lui si prefigura una carriera professionale grandiosa, visto che sono già in tanti che lo starebbero cercando offrendogli un lavoro. Ma un impiego lavorativo ufficiale lo aveva già trovato, ma da parte sua è arrivato un clamoroso no. Pare che ‘L’Isola dei Famosi’ lo avesse contattato per affidargli un ruolo importante nel programma, eppure è arrivato un rifiuto immediato. dopo tante indiscrezioni, adesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)ha trionfato all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ in modo piuttosto meritato. Già dalle prime settimane del reality show si era parlato con insistenza di una sua possibile vittoria, anche se nell’ultimo periodo era stato insidiato da Dayane Mello, dall’amica Stefania Orlando e infine da Pierpaolo Pretelli. Ha però mantenuto le aspettative e per lui si prefigura una carriera professionale grandiosa, visto che sono già in tanti che lo starebbero cercando offrendogli un lavoro. Ma un impiego lavorativo ufficiale lo aveva già trovato, ma da parte sua èto unno. Pare che ‘L’Isola dei Famosi’ lo avesse contattato per affidargli un ruolo importante nel programma, eppure èto unimmediato.tante indiscrezioni, adesso ...

fanpage : Draghi a Bruxelles ha detto no alle donazioni di vaccini Covid all’Africa: l’accusa di Le Monde - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Celentano-Benigni mi hanno detto no, ma io rispetto i loro no. Persone hanno paura a uscire di casa. S… - MichelaMarzano : Grazie a tutti quegli uomini che hanno detto di 'no' e che ci hanno messo la faccia! Noi donne abbiamo bisogno di v… - mister_ricci : Se si fosse messo nei panni di un qualsiasi altro genitore che porta il figlio al nido, avrebbe PRETESO che chiunqu… - Ciiiimo : RT @Ri_Ghetto: ORIETTA HA DETTO NO ALL’AUTOTUNE -