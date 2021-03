Guilty Gear Strive ha una nuova data di uscita (Di giovedì 4 marzo 2021) Guilty Gear -Strive- ha una nuova data di uscita e sarà disponibile dall'11 giugno 2021. Il tempo aggiuntivo permetterà ad Arc System Works di continuare a lavorare per garantire la miglior esperienza possibile ai giocatori, migliorando alcuni aspetti del gioco, come le lobby e la stabilità dei server. Per chi ha prenotato la Deluxe o la Ultimate Edition, l'Accesso Anticipato sarà ora disponibile dall'8 giugno. Le prenotazioni per Guilty Gear -Strive- sono disponibili su PlayStation Store e PC. I possessori della versione per PlayStation 4 potranno aggiornarla gratuitamente alla versione per PlayStation 5. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021)- ha unadie sarà disponibile dall'11 giugno 2021. Il tempo aggiuntivo permetterà ad Arc System Works di continuare a lavorare per garantire la miglior esperienza possibile ai giocatori, migliorando alcuni aspetti del gioco, come le lobby e la stabilità dei server. Per chi ha prenotato la Deluxe o la Ultimate Edition, l'Accesso Anticipato sarà ora disponibile dall'8 giugno. Le prenotazioni per- sono disponibili su PlayStation Store e PC. I possessori della versione per PlayStation 4 potranno aggiornarla gratuitamente alla versione per PlayStation 5. Leggi altro...

