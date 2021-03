Finge di ordinare una pizza, ma in realtà chiama la polizia: così una donna si salva da ex violento (Di giovedì 4 marzo 2021) Finge di ordinare una pizza, ma in realtà chiama la polizia. “Vorrei ordinare una pizza margherita”: così una donna di 32 anni si è salvata dalle violenze dell’ex compagno a Milano. La 32enne ha infatti finto di chiamare una pizzeria, ma in realtà era al telefono con la polizia. L’operatore ha subito capito che si trattava di una richiesta d’aiuto e ha inviato sul posto una volante. Ha finto di essere al telefono con una pizzeria e di star ordinando da mangiare. In realtà però ha composto il numero della polizia, sperando così che qualcuno intervenisse e la salvasse: è successo a ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 4 marzo 2021)diuna, ma inla. “Vorreiunamargherita”:unadi 32 anni si èta dalle violenze dell’ex compagno a Milano. La 32enne ha infatti finto dire una pizzeria, ma inera al telefono con la. L’operatore ha subito capito che si trattava di una richiesta d’aiuto e ha inviato sul posto una volante. Ha finto di essere al telefono con una pizzeria e di star ordinando da mangiare. Inperò ha composto il numero della, sperandoche qualcuno intervenisse e lasse: è successo a ...

