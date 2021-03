Concorso Polizia Municipale Parma, 10 posti da Ispettore: come partecipare (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuove assunzioni per il Comune di Parma, nell’ambito dell’attuazione del Piano fabbisogni 2021-2023, con un nuovo Concorso Polizia Municipale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2 marzo 2021. Il Concorso è volto a coprire 10 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Ispettore Polizia Municipale (cat. Giur. D) a tempo indeterminato e pieno. Dei posti messi a Concorso, 4 sono soggetti a riserva per le seguenti categorie: volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuove assunzioni per il Comune di, nell’ambito dell’attuazione del Piano fabbisogni 2021-2023, con un nuovopubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2 marzo 2021. Ilè volto a coprire 10di Istruttore Direttivo Tecnico –(cat. Giur. D) a tempo indeterminato e pieno. Deimessi a, 4 sono soggetti a riserva per le seguenti categorie: volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano ...

cronacacaserta : La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto una persona - S.A., napoletano, 34 anni - per il reato di deten… - AndreaAnt3 : @Ilconservator Guarda che fanno i 'vigili urbani' ( non si chiamano più così da anni, Polizia Locale), gente che è… - deIenadiary : comunque mi sto un tantino pentendo di non aver provato a fare il concorso per entrare in polizia - RSInews : La scuola di polizia ti cerca Pubblicato il bando di concorso per le assunzioni in vista della formazione che parti… - jethosting_ch : RT @luganomycity: La Città di #Lugano è alla ricerca di aspiranti agenti da selezionare per la Scuola di Polizia 2022. #luganomycity https:… -