24 tatuaggi realizzati con tratti sovrapposti il cui risultato talvolta è psichedelico

Leggi su virali.video

(Di giovedì 4 marzo 2021) Come molti saprete, ilo è la pratica di applicare dell’inchiostro all’interno della della formando un particolare disegno indelebile. Ormai moltissime persone si dedicano a questo tipo di pratica, pur se ancora non molti vedono questa particolare arte di buon occhio. Nonostante i pareri contrari, quest’arte dalle origini antichissime, continua a trovare sempre un maggiore spazio, tra le persone di ogni età. Alcuni li utilizzano per commemorare un particolare evento della propria vita, altri magari solo per il piacere delo in sé. Esistono tantissimi stili differenti e uno di essi è davvero molto particolare. View this post on Instagram A post shared by Yatzil Elizalde ? (@yatzil tatts) Stiamo parlando di quello effettuato dalla tatuatrice Yatzil Elizalde. Questa tatuatrice messicana, ha ...