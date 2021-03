Ronaldo al Real Madrid aveva un contratto di “indennità fiscale” che in Spagna è illegale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cristiano Ronaldo e le tasse in Spagna, una storia infinita. Oggi il quotidiano digitale infoLibre, partner dello Spiegel e di European Investigative Collaborations (EIC) pubblica alcuni documenti di Football Leaks, che svelano che l’attaccante della Juve ai tempi del Real Madrid godeva di un contratto di “indennità fiscale”, che cioè proteggeva il suo stipendio dalle azioni del Tesoro spagnolo. InfoLibre ricorda che questo tipo di accordo è vietato dallo Statuto dei Lavoratori spagnolo e che Cristiano era l’unico giocatore a cui il Real Madrid aveva concesso questa forma concordata di indennizzo fiscale, che in pratica gli garantiva uno stipendio netto, indipendentemente dalle pretese del fisco. Ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cristianoe le tasse in, una storia infinita. Oggi il quotidiano digitale infoLibre, partner dello Spiegel e di European Investigative Collaborations (EIC) pubblica alcuni documenti di Football Leaks, che svelano che l’attaccante della Juve ai tempi delgodeva di undi “”, che cioè proteggeva il suo stipendio dalle azioni del Tesoro spagnolo. InfoLibre ricorda che questo tipo di accordo è vietato dallo Statuto dei Lavoratori spagnolo e che Cristiano era l’unico giocatore a cui ilconcesso questa forma concordata di indennizzo, che in pratica gli garantiva uno stipendio netto, indipendentemente dalle pretese del fisco. Ha ...

napolista : Ronaldo al Real Madrid aveva un contratto di “indennità fiscale” che in Spagna è illegale Football Leaks: lo stipe… - footlook_real : ULTIMISSIMA NOTIZIA! ?????????? Con il gol di questa notte. #Pelé supera ancora una volta #Ronaldo nella classific… - mattj276 : @despecialuan È qui che ti sbagli! Perché ronaldo lo abbiamo comprato per quello. Vedi al real. È che non gli abbia… - swaw85 : @iINSIDER_ @zelluso74 Be a 28 anni a meno che tu non sia Ronaldo, Buffon o Messi hai davanti 4 anni a grandi livell… - pet_oliver : @F1N1no So che sono pluriennali ma son anche che hanno delle scadenze, non durano a vita e se non mantieni le aspet… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Real Juve, è Morata l'uomo della Provvidenza? ... che nel primo tempo aveva controllato bene la Juve, è andata al tappeto non appena l'ex Real, ... PARTNER DI CR7 - Del ritorno di Morata è felicissimo Ronaldo perché con lo spagnolo al suo fianco, il ...

100 giorni a EURO 2020: calciatori con cento presenze in nazionale I centenari di EURO 2020: Ramos, Ronaldo e altri 129: João Moutinho (Portogallo) Fa il suo dovere ... Toni Kroos (Germania) Metronomo del centrocampo di Real Madrid e Germania, Kroos è un veterano ...

Drenthe: "Ramos imitava Ronaldo sui calci di punizione" Goal.com Le verità di Drenthe: “Sergio Ramos imitava Cristiano Ronaldo, ma poi…” Le verità di Drenthe Sergio Ramos Cristiano Ronaldo (getty images) “Prima che arrivasse Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos imitava per gioco il modo con cui lui batteva i calci di ...

Juve, è Morata l'uomo della Provvidenza? Lo spagnolo, tornato contro lo Spezia, ha risolto la gara appena 60 secondi dopo il suo ingresso in campo, ma più in generale è l'elemento ideale per giocare a fianco di Ronaldo. Il suo recupero è fon ...

... che nel primo tempo aveva controllato bene la Juve, è andata al tappeto non appena l'ex, ... PARTNER DI CR7 - Del ritorno di Morata è felicissimoperché con lo spagnolo al suo fianco, il ...I centenari di EURO 2020: Ramos,e altri 129: João Moutinho (Portogallo) Fa il suo dovere ... Toni Kroos (Germania) Metronomo del centrocampo diMadrid e Germania, Kroos è un veterano ...Le verità di Drenthe Sergio Ramos Cristiano Ronaldo (getty images) “Prima che arrivasse Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos imitava per gioco il modo con cui lui batteva i calci di ...Lo spagnolo, tornato contro lo Spezia, ha risolto la gara appena 60 secondi dopo il suo ingresso in campo, ma più in generale è l'elemento ideale per giocare a fianco di Ronaldo. Il suo recupero è fon ...