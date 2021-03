“Quando ti sei innamorato” di Orietta Berti: testo della canzone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Torna questa sera sul palco di Sanremo Orietta Berti. E lo fa con una canzone nel suo stile dal titolo “Quando ti sei innamorato”. Il testo di “Quando ti sei innamorato” di Orietta Berti La senti e già lo sai che brucia dentroCome una fiamma ormai ti lascia il segnoQuando mi guardi tu so quello che vorrei.Come una musica mi scorri dentro,Un fiume in piena ormai fino allo schianto,Pericoloso sei ma è quello che vorrei.Sembrava tanto eppure non ho nienteSe non ti ho accanto tutto è apparente,Un’onda senza il mare, un cielo senza stelle,Solo il mio pianto mi resta senza te.Quando ti sei innamorato, perdutoDa allora niente è cambiato.Quando mi hai ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) Torna questa sera sul palco di Sanremo. E lo fa con unanel suo stile dal titolo “ti sei”. Ildi “ti sei” diLa senti e già lo sai che brucia dentroCome una fiamma ormai ti lascia il segnomi guardi tu so quello che vorrei.Come una musica mi scorri dentro,Un fiume in piena ormai fino allo schianto,Pericoloso sei ma è quello che vorrei.Sembrava tanto eppure non ho nienteSe non ti ho accanto tutto è apparente,Un’onda senza il mare, un cielo senza stelle,Solo il mio pianto mi resta senza te.ti sei, perdutoDa allora niente è cambiato.mi hai ...

