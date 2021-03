Oroscopo 4 marzo 2021: cambiamenti per Gemelli, responsabilità per Bilancia (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Oroscopo del 4 marzo 2021 esorta i Gemelli a cimentarsi in nuovi cambiamenti. Vergine e Acquario, invece, dovranno mantenere un profilo decisamente più basso. Per i Bilancia sono in arrivo responsabilità. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Questo è il momento di dedicarvi un po’ di più alla cura di voi stessi e della vostra mente. Negli ultimi giorni siete stati assopiti dai bisogni degli altri e stavolta è il caso di pensare a voi. In campo professionale dovete rivedere i termini di un accordo, forse siete stati troppo impulsivi. Toro. I nati sotto questo segno cominceranno la giornata con un po’ di nervosismo in più rispetto al solito. Questo potrebbe portare a delle controversie dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro, invece, sarete più ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 marzo 2021) L’del 4esorta ia cimentarsi in nuovi. Vergine e Acquario, invece, dovranno mantenere un profilo decisamente più basso. Per isono in arrivoda Ariete a Vergine Ariete. Questo è il momento di dedicarvi un po’ di più alla cura di voi stessi e della vostra mente. Negli ultimi giorni siete stati assopiti dai bisogni degli altri e stavolta è il caso di pensare a voi. In campo professionale dovete rivedere i termini di un accordo, forse siete stati troppo impulsivi. Toro. I nati sotto questo segno cominceranno la giornata con un po’ di nervosismo in più rispetto al solito. Questo potrebbe portare a delle controversie dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro, invece, sarete più ...

