Napoli, vecchie tubatura trasformate in dispenser di cibo e acqua per cani randagi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Nel comune di Somma Vesuviana, l’Associazione “cani di Somma” ha trasformato delle vecchie tubature in vetroresina in dispenser di cibo e acqua per cani randagi. Da ieri via a contenitori e ciotole, ma si a crocchette ed acqua in appositi dispenser riservati a quello che forse è l’amico più fedele dell’uomo! Perna (Ass. al randagismo): “Installati dispenser di cibo e acqua per cani randagi. Somma ha dato inizio ad una nuova mentalità. C’è l’aspetto ecologico in quanto dimostriamo il come si possa dare vita ad un rifiuto, c’è l’aspetto civile in quanto togliamo ciotole e ciotoline, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Nel comune di Somma Vesuviana, l’Associazione “di Somma” ha trasformato delletubature in vetroresina indiper. Da ieri via a contenitori e ciotole, ma si a crocchette edin appositiriservati a quello che forse è l’amico più fedele dell’uomo! Perna (Ass. alsmo): “Installatidiper. Somma ha dato inizio ad una nuova mentalità. C’è l’aspetto ecologico in quanto dimostriamo il come si possa dare vita ad un rifiuto, c’è l’aspetto civile in quanto togliamo ciotole e ciotoline, ...

DarioCi8 : @willy_signori Willy non voglio riaprire vecchie polemiche, ma chi dice che ASL Napoli interviene dietro sollecitaz… - 11contro11 : Vecchie Glorie: parliamo di Cristian Bucchi #Ascoli #Benevento #Modena #Napoli #Perugia #Pescara #Sassuolo… - FrancoMater2 : @ancora_silvia Foto vecchie. Il lungomare non è zona pedonale da mesi a #Napoli ?? Ciao e buona giornata ?? - gushand77 : @Lu13Luuigi @fattoquotidiano A Napoli dopo assembramenti per morte di Maradona non è successo nulla. Quindi attribu… - vincenzoferran8 : Vengo dai bassi fondi In questi casi vecchie maniere #napoli -