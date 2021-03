“Le mani di Cosa nostra sulle scommesse online”: 339 indagati a Catania. “Il know how del sistema al nipote di Messina Denaro” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le mani di Cosa nostra nelle scommesse illegali online. È una maxi operazione quella condotta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Catania. Un’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata a 23 persone in Sicilia, Emilia Romagna, Puglia, Germania, Polonia e Malta: 12 sono finiti in carcere, due degli arresti domiciliari mentre a nove è stata notificata la misura interdittiva dell’esercizio dell’attività commerciale. In totale le persone indagate sono 339. Sono indagati, a vario titolo, per esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio. La Procura distrettuale di Catania contesta anche l’aggravante di avere favorito l’associazione mafiosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ledinelleillegali. È una maxi operazione quella condotta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di. Un’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata a 23 persone in Sicilia, Emilia Romagna, Puglia, Gera, Polonia e Malta: 12 sono finiti in carcere, due degli arresti domiciliari mentre a nove è stata notificata la misura interdittiva dell’esercizio dell’attività commerciale. In totale le persone indagate sono 339. Sono, a vario titolo, per esercizio abusivo di gioco e, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio. La Procura distrettuale dicontesta anche l’aggravante di avere favorito l’associazione mafiosa ...

