Ha nevicato abbastanza o troppo poco? Bilancio meteo invernale

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tirare le somme, ora che la Primaverarologica è cominciata, ha un senso. Un senso se non consideriamo i primi 20 giorni di marzo invernali, difatti l’esordio stagionale astronomico è fissato nell’ultima decade mensile. Che Inverno è stato? Quanto ha? Ma al di là di eventuali colpi di coda, l’Inverno c’è stato ed è stato estremamente interessante. Rispetto all’anno precedente non c’è minimamente paragone: si arrivava da un “non Inverno”, si è passato a un Inverno per certi versi vecchio stampo. Qualcuno, anche giustamente, si è lamentato dell’assenza di freddo o di neve, ma come ben saprete il clima italiano è quanto mai variegato e pretendere che ilsia lo stesso da Nord a Sud non avrebbe senso. Diciamo che la neve è caduta abbondante sui rilievi, specie sulle Alpi e nell’Appennino settentrionale. Il momento ...