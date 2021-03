Genoa-Sampdoria 1-1: nessun vincitore nel derby (Di giovedì 4 marzo 2021) Gara scialba e con poche emozioni. Genoa-Sampdoria si chiude 1-1, un pari firmato Zappacosta per i rossoblù e Tonelli per i blucerchiati. Il Grifone resta fuori dalla zona rossa della classifica, sette punti di distacco dal terzultimo posto occupato dal Torino. La Samp torna a fare punti dopo due stop di fila e mette un altro mattoncino in più per la salvezza. Quali sono le scelte dei tecnici? Ballardini conferma il 3-5-2. Perin in porta e Masiello, Radovanovic e Criscito in difesa. Sorprende la posizione di Goldaniga, che gioca sulla corsia esterna del centrocampo assieme a Zappacosta. In mezzo Zajc, Strootman e Badej. Infine in avanti non ci sarà Scamacca, ma bensì Destro. Completa il reparto Shomurodov. Risponde Ranieri con il 4-4-2. Audero tra i pali, mentre il pacchetto arretrato è composto da Bereszynski, Tonelli, Colley e Augello. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Gara scialba e con poche emozioni.si chiude 1-1, un pari firmato Zappacosta per i rossoblù e Tonelli per i blucerchiati. Il Grifone resta fuori dalla zona rossa della classifica, sette punti di distacco dal terzultimo posto occupato dal Torino. La Samp torna a fare punti dopo due stop di fila e mette un altro mattoncino in più per la salvezza. Quali sono le scelte dei tecnici? Ballardini conferma il 3-5-2. Perin in porta e Masiello, Radovanovic e Criscito in difesa. Sorprende la posizione di Goldaniga, che gioca sulla corsia esterna del centrocampo assieme a Zappacosta. In mezzo Zajc, Strootman e Badej. Infine in avanti non ci sarà Scamacca, ma bensì Destro. Completa il reparto Shomurodov. Risponde Ranieri con il 4-4-2. Audero tra i pali, mentre il pacchetto arretrato è composto da Bereszynski, Tonelli, Colley e Augello. ...

