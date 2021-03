AnsaTrentinoAA : Dai soffioni un aiuto per le immersioni subacque. Ricerca dell'Università di Trento |#ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Dai soffioni

Agenzia ANSA

Ad ogni immersione il team dei ricercatori ha osservato come il globo piumoso dei, la loro "chioma" soffice, diventasse argentea e assumesse una forma assottigliata e romboidale. Con l'...- Fare scorrere l'acqua sia calda che fredda per 5 minutisanitari del bagno (rubinetti, doccia)... - Mantenere puliti e liberi dal calcare idelle docce e i filtri rompi getto dei ...All'Università di Trento per la prima volta è stata misurata in laboratorio la capacità del soffione (tarassaco) immerso in acqua di immagazzinare aria. (ANSA) ...Edito dalla collana di narrativa "Aboca" e uscito nelle librerie l'11 febbraio, il nuovo romanzo dello scrittore rescaldinese racconta incontri, diversità, radici ma anche un territorio e la sua trasf ...