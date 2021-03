Arcuri via anche da Invitalia? E già si parla del nipote di Mattarella per sostituirlo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si mette sempre peggio per Domenico Arcuri. Caduto il suo protettore Conte, si sono iniziati a scoprire gli altarini. E così l’ex supercommissario ogni giorno si ritrova coinvolto in qualche inchiesta o in qualche polemica per i danni fatti e per i metodo utilizzati. Dopo la rivelazione degli sms che si è scambiato con Benotti (per l’acquisto delle ormai famose mascherine), e dopo gli altri scandali che lo vedono protagonista, Arcuri ora rischia di essere silurato anche da Invitalia, dove dal 2007 ricopre la carica di amministratore delegato. Chi al suo posto? Un nome che scotta.



Come riporta Il Tempo, “la posizione dell’ormai ex super commissario, riferisce il sito dire.it, è in bilico e al suo posto potrebbe essere scelto Bernardo Mattarella. Il cognome non è affatto casuale: l’attuale ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si mette sempre peggio per Domenico. Caduto il suo protettore Conte, si sono iniziati a scoprire gli altarini. E così l’ex supercommissario ogni giorno si ritrova coinvolto in qualche inchiesta o in qualche polemica per i danni fatti e per i metodo utilizzati. Dopo la rivelazione degli sms che si è scambiato con Benotti (per l’acquisto delle ormai famose mascherine), e dopo gli altri scandali che lo vedono protagonista,ora rischia di essere siluratoda, dove dal 2007 ricopre la carica di amministratore delegato. Chi al suo posto? Un nome che scotta.Come riporta Il Tempo, “la posizione dell’ormai ex super commissario, riferisce il sito dire.it, è in bilico e al suo posto potrebbe essere scelto Bernardo. Il cognome non è affatto casuale: l’attuale ...

StefanoFeltri : Addio al tanto celebrato (da lui) modello Conte : - via Arcuri come commissario anti Covid - via Borrelli dalla pr… - sole24ore : Il generale #Figliuolo è il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid. Via #Arcuri… - MediasetTgcom24 : Draghi sostituisce Arcuri: il generale Paolo Figliuolo nuovo commissario emergenza Covid #FrancescoPaoloFigliuolo… - Gio15474822 : RT @ragusaibla: @PoliticaPerJedi Draghi sceglie i migliori esperti, il Pd adotta il metodo grillino (e i suoi se ne vanno) - AvoiceBe : RT @Barracciu: La differenza tangibile ed inequivocabile tra colui che faceva una vuota conferenza stampa al giorno e colui che non parla?… -