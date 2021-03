Sassuolo-Napoli, Gattuso ritrova Manolas: i convocati (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli ha reso noto che sono “tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”. Dopo il risultato dei tamponi al gruppo squadra, arrivano i convocati di Rino Gattuso per la gara tra Sassuolo e Napoli in programma domani al Mapei Stadium alle ore 18.30 per la sesta giornata di ritorno di Serie A. Dirige il match l’arbitro Marini di Roma. Torna Manolas tra i convocati di Gattuso mentre non sarà del match Koulibaly squalificato. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Manolas, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha reso noto che sono “tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”. Dopo il risultato dei tamponi al gruppo squadra, arrivano idi Rinoper la gara train programma domani al Mapei Stadium alle ore 18.30 per la sesta giornata di ritorno di Serie A. Dirige il match l’arbitro Marini di Roma. Tornatra idimentre non sarà del match Koulibaly squalificato. I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj,, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), ...

