Quella volta che Haaland fu a un passo dal Manchester United (Di martedì 2 marzo 2021) Storie di calciomercato: il fuso orario e una telefonata tardiva. Erling Braut Haaland è stato vicinissimo ai Red Devils Il futuro di un giocatore, una scelta di vita, un trionfo addirittura: a volta basta un fraintendimento per cambiare una storia, piccola o grande che sia. E' questo il caso del trasferimento mai avvenuto di Erling Braut Haaland al Manchester United. A rivelare questo aneddoto al Daily Mail è Bryan King, ex osservatore dell'Everton e tra i primi estimatori del biondo cyborg norvegese. Folgorato dal talento del giovanissimo attaccante durante un match della Nazionale Under 15, fu proprio King a presentare il profilo di Haaland ai Toffees: una pista che, però, non ha mai scaldato la dirigenza di Goodison Park, permettendo al Manchester ...

