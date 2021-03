Lazio - Torino, i granata non partono per Roma (Di martedì 2 marzo 2021) Torino - In attesa dell'esito dei tamponi effettuati ieri pomeriggio, il Torino non è partito per Roma, dove alle 18.30 è in programma la partita con la Lazio , anticipo della 25esima giornata di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 marzo 2021)- In attesa dell'esito dei tamponi effettuati ieri pomeriggio, ilnon è partito per, dove alle 18.30 è in programma la partita con la, anticipo della 25esima giornata di ...

SkySport : Niente rinvio, Lazio-Torino sarà un Juve-Napoli bis - Agenzia_Ansa : Serie A, la Lega non rinvia Lazio-Torino. Anticipo confermato nonostante la quarantena imposta dalla Asl #serieA… - Gazzetta_it : Lazio-Torino verso il rinvio. Dal Pino: “Valuteremo in base al precedente di Juventus-Napoli” - fantus74 : RT @marcomempi: Imbarazzante. @SerieA @FIGC #LazioTorino #Lazio #Torino - LALAZIOMIA : Torino, esito negativo per i tamponi effettuati ieri pomeriggio al gruppo squadra -