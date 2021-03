Incidente davanti al campo rom, morta una 14enne: sotto scorta l’agente della Polstrada (Di martedì 2 marzo 2021) La tragedia di ieri a davanti al campo rom di di Via di Salone, a Roma, ha avuto degli strascichi imprevisti. La ragazzina morta ieri, che viaggiava in auto con la famiglia, morta nello scontro frontale con la Volante della Polstrada, era di origine sinti. Per tutta reazione, parenti e amici della ragazzina hanno presidiato l’ospedale dove l’agente alla guida è ricoverato. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ma intanto già dal pomeriggio di ieri al policlinico Casilino sono rimasti di guardia alcuni colleghi dell’agente della stradale. Una misura di precauzione visto anche ciò che è accaduto all’ospedale San Giovanni, dov’è stata ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) La tragedia di ieri aalrom di di Via di Salone, a Roma, ha avuto degli strascichi imprevisti. La ragazzinaieri, che viaggiava in auto con la famiglia,nello scontro frontale con la Volante, era di origine sinti. Per tutta reazione, parenti e amiciragazzina hanno presidiato l’ospedale dovealla guida è ricoverato. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ma intanto già dal pomeriggio di ieri al policlinico Casilino sono rimasti di guardia alcuni colleghi delstradale. Una misura di precauzione visto anche ciò che è accaduto all’ospedale San Giovanni, dov’è stata ...

