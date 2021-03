HarmonyOS sul 90% degli attuali modelli Huawei per la fine del 2021

(Di martedì 2 marzo 2021) Il mese scorsoha comunicato la propria intenzione di lanciareper smartphone ad aprile: ilMate X2 da poco presentato sarà il primo dispositivo ad ottenere l’aggiornamento a questa piattaforma. Come riportato da ‘Central‘, il Software Chief, Wang Chenglu, ha fatto sapere che l’azienda dovrebbe procedere ad installare il sistema operativo proprietario su 300 milioni di telefoni, inclusi alcuni partner di terze parti. In questa cifra, gli smartphonerappresenteranno la maggior parte. Wang ha anche comunicato chequest’anno sarà esteso a 200 milioni di smarphone del produttore cinese (la fetta più grossa corrisponderà aivenduti dall’OEM con hardware idoneo). Attualmente, oltre il 90% dei terminali sul mercato ...

Sulla carta, Huawei pensa in grande : le intenzioni sarebbero quelle di portaresu 300 milioni di smartphone (anche di altri produttori) entro la fine del 2021 puntando maggiormente...Huawei è al lavorosistema operativo proprietarioormai da diverso tempo, prima anche del ban . La rincorsa ad un'alternativa è diventata poi una necessità, data l'impossibilità di poter usare i servizi ...La nuova EMUI 11 di Huawei raggiunge a livello globale un importante risultato di ben 100 milioni di download in tutto il mondo in 6 mesi.HarmonyOS è al centro del progetto di casa Huawei: una necessità cui si è dovuto fare fronte, soprattutto dopo l'insorgenza ...