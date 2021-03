Halo Infinite | svelati i nuovi screenshot

(Di martedì 2 marzo 2021) Per i fan della serie, il titolo ‘’ è piuttosto azzeccato, perché l'attesa sembra prolungarsi e ancora la release date di questo videogioco, che doveva essere il titolo di lancio della Xbox Series X, non è ancora stata confermata. Si parla di settembre-dicembre 2021. Microsoft e 343 Industries sono stati in silenzio per un po' e la pubblicazione recente sul sito ufficiale di un post con una serie diha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan..jpg Uno deidiMicrosoft/343 IndustriesQuando, nell'estate del 2020, il gameplay trailer diera stato ...

L'ultimo aggiornamento degli sviluppatori dipotrebbe essersi concentrato su come il riavvio spirituale stia evitando la sensibilità di5 per un ritorno nostalgico alle radici di. Ma la voce precedente, spesso calunniata, ...... nessuna spedizione sarà uguale alla precedente dando vita a possibilità potenzialmente. ... Dalle assolate spiagge dialle innevate montagne di Salmiakki, un mondo di avventure ...La fine dello scorso anno ha portato alcune sfiziose notizie per tutti i fan di Halo, in attesa dell’uscita di Halo Infinite nel prossimo autunno. Proprio questo mese, uscirà il nuovo romanzo del ...Sappiamo già che i Brute saranno i cattivi in ??Halo Infinite, guidato dal capo della guerra Escharum. Ma a quanto pare i giocatori si troveranno a combattere anche un'altra fazione, come rivelato in ...