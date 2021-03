Roma, Smalling e Reynolds in gruppo. Ancora a parte Dzeko e Ibanez (Di lunedì 1 marzo 2021) Ripresa degli allenamenti per la Roma dopo il ko di ieri sera contro il Milan all’Olimpico. Buone notizie per Paulo Fonseca che ritrova Chris Smalling e Bryan Reynolds: i due giocatori si sono infatti allenati con il resto del gruppo. Ancora a parte invece Dzeko, Ibanez, Santon, Calafiori e Zaniolo. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) Ripresa degli allenamenti per ladopo il ko di ieri sera contro il Milan all’Olimpico. Buone notizie per Paulo Fonseca che ritrova Chrise Bryan: i due giocatori si sono infatti allenati con il resto delinvece, Santon, Calafiori e Zaniolo. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fantacalcio : Roma: Smalling e Reynolds in gruppo, Dzeko e Ibanez no - ReteSport : ???@angelomangiante a #ReteSport???? #Smalling adesso serve tantissimo a questa Roma. Forse può strappare una convocaz… - teladoiotokyo : AS Roma ? Allenamento: Smalling in Gruppo: Primo giorno di lavoro per l?AS Roma in vista della delicata...… - ProfidiAndrea : ?????????????? | #Roma, svolta Smalling in vista della #Fiorentina. Quando torna Dzeko? ?? | Dopo un mese ai box, riecco C… -