Italiano: “Vivo per il calcio. La salvezza vale più di uno scudetto” (Di lunedì 1 marzo 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato a La Repubblica in merito al miracolo Spezia, portato in Serie A e alla corsa salvezza. Queste le sue parole: “Io Vivo per il calcio da quando ho il senso della ragione. Quando ho smesso di giocare mi sono sentito morire, ma adesso faccio qualcosa che mi fa impazzire. Il calcio è la mia ragione di vita”. Spezia rivelazione dell’anno? : “I più pensavano che ci avrebbero fatto a fettine. Abbiamo fatto un mercato di corsa perché abbiamo finito la scorsa stagione il 20 agosto, abbiamo giocato per mesi in campo neutro e molti dei nostri non conoscevano la serie A. Se arriverà la salvezza, per noi avrà più valore rispetto ad uno scudetto. Per ora stiamo facendo bene, saremo la rivelazione quando ci saremo salvati”. Il ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo, ha parlato a La Repubblica in merito al miracolo Spezia, portato in Serie A e alla corsa. Queste le sue parole: “Ioper ilda quando ho il senso della ragione. Quando ho smesso di giocare mi sono sentito morire, ma adesso faccio qualcosa che mi fa impazzire. Ilè la mia ragione di vita”. Spezia rivelazione dell’anno? : “I più pensavano che ci avrebbero fatto a fettine. Abbiamo fatto un mercato di corsa perché abbiamo finito la scorsa stagione il 20 agosto, abbiamo giocato per mesi in campo neutro e molti dei nostri non conoscevano la serie A. Se arriverà la, per noi avrà più valore rispetto ad uno. Per ora stiamo facendo bene, saremo la rivelazione quando ci saremo salvati”. Il ...

