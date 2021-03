Hong Kong | centinaia manifestano a sostegno attivisti pro - democrazia

fattoquotidiano : La Cina ha fornito le nuove linee-guida: insegnare la fedeltà all’autorità centrale, l’Occidente è tabù [di Sabrina… - maxxxks : RT @sil_viar0: - E la Hong Kong? - Anche quella si prese tutti, io, il babbo, te e tuo fratello. Eravamo tutti a letto nel lettone e il dot… - sardanews : Hong Kong: in centinaia a sostegno attivisti pro-democrazia - radio3mondo : La legge sulla sicurezza nazionale ha riportato l'ordine a Hong Kong, dice la stampa cinese: - radio3mondo : La legge della sicurezza nazionale ha segnato la fine dello status autonomo di Hong Kong. Oggi 47 persone sono atte… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong

Agenzia ANSA

Bene l'indice Hang Seng, con un progresso dell'1,65%, dopo aver aperto a 29.457,89.Diverse centinaia di sostenitori pro - democrazia si sono radunati davanti alla West Kowloon Magistrates Court dia sostegno dei 47 dissidenti accusati formalmente domenica dalla polizia di sovversione, in base alla contestata legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino sull'ex colonia britannica.Diverse centinaia di sostenitori pro-democrazia si sono radunati lunedì mattina davanti alla West Kowloon Magistrates' Court di Hong Kong. I manifestanti hanno dimostrato il loro sostegno ai 47 dissid ...Per il presidente americano, il capo di Stato (di fatto) dell’Arabia Saudita è il mandante dell’assassinio di Khashoggi. Non ne fa mistero perché, dal Vietnam in poi, per i democratici i diritti umani ...