Crotone | ufficiale l’esonero di Stroppa

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il Crotone, tramite un comunicato stampa, ha ufficializzato l'esonero del tecnico Giovanni Stroppa. Una notizia che era già nell'aria, dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari di domenica pomeriggio. "Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall'incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa", si legge nel comunicato diffuso dalla società calabrese. "Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera", conclude la società.