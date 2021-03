Chi è Fedez: Età, Instagram, Sanremo 2021, Figlio Leone e Chiara Ferragni (Di martedì 2 marzo 2021) Fedez è un rapper e cantante milanese di 31 anni, marito di Chiara Ferragni da cui aspetta il secondo Figlio. Ha esordito a 18 anni con il primo EP Pat-a-Cake. Ha avuto successo grazi a YouTube, prima con i suoi racconti di vista quotidiana e poi con i suoi brani. Fedez è stato giudice a X Factor, ha collaborato con J-Ax e partecipa al Festival di Sanremo 2021 con Francesca Michielin e la canzone “Chiamami Per Nome”. Chi è Fedez? Nome: Federico Lucia (in arte Fedez) Data di nascita: 15 ottobre 1989 Età: 31 anni Altezza: 1,74 m Peso: 75 kg Segno Zodiacale: Bilancia Luogo di nascita: Milano Professione: rapper e cantante Tatuaggi: Fedez ha tantissimi tatuaggi, tra cui uno squalo con la scritta ZEDEF ... Leggi su chiecosa (Di martedì 2 marzo 2021)è un rapper e cantante milanese di 31 anni, marito dida cui aspetta il secondo. Ha esordito a 18 anni con il primo EP Pat-a-Cake. Ha avuto successo grazi a YouTube, prima con i suoi racconti di vista quotidiana e poi con i suoi brani.è stato giudice a X Factor, ha collaborato con J-Ax e partecipa al Festival dicon Francesca Michielin e la canzone “Chiamami Per Nome”. Chi è? Nome: Federico Lucia (in arte) Data di nascita: 15 ottobre 1989 Età: 31 anni Altezza: 1,74 m Peso: 75 kg Segno Zodiacale: Bilancia Luogo di nascita: Milano Professione: rapper e cantante Tatuaggi:ha tantissimi tatuaggi, tra cui uno squalo con la scritta ZEDEF ...

andreabell96 : @IlNovelli Le solite canzoni finte d'amore, immagino già di chi, Fedez, - EffeBoccia : Conosco molte persone che lavorano nell’industria dello spettacolo e non vedono l’ora di tornare a lavorare dopo pi… - Florentina915 : Non so più a chi appellarmi per questo televoto. Io ci provo. Stiamo parlando del GF: AIUTATECI A SALVARE Tommaso e… - lettriceseriale : Cioè Sanremo inizia domani e io così fuori dal mondo che non ho ancora idea di chi canterà se non Fedez e Orietta Berti. - BarnOwl_Claw : RT @Valeriangione: @ChiaraFerragni @Fedez Quando ti stai lamentando con un’amica e questa inizia a fare a gara a chi ha più problemi invec… -